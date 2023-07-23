Ербосынулы о трилогии Головкин – Канело: «Во второй встрече GGG одержал чистую победу»

Казахстанский боксер и спарринг-партер Канело Айдос Ербосынулы рассказал свое мнение о поединках Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

– Вы ведь тренировались с Канело. До сих пор идут споры о первых двух поединках Геннадия Головкина с ним. Что думаете Вы?

– Многие думают, что Головкин победил в первом поединке. Мне кажется, что в первом поединке была ничья. А во второй встрече GGG как будто одержал чистую победу. Канело, несмотря на то, что постоянно шел вперед, ошибался. А в третьем поединке Гена проиграл чисто. Возраст – это тоже немаловажный фактор, – отметил Ербосынулы.

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