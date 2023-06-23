Алиби Идрис о сопернике после боя: «Он показал уважение, я его тоже уважаю, но это спорт»

Экс-чемпион NAIZA непобеждённый Алиби Идрис рассказал о своем сопернике Алиссоне Силва, которого казахстанец выиграл единогласным решением:

«Очень уважаю его, потому что во время дуэли взглядов он показал уважение тоже. Я его обязательно позову в гости, потому что мы народ гостеприимный. Это просто большой спорт — кто-то выигрывает, кто-то проигрывает»

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