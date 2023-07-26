Багдос Олжабай проведет бой с экс-чемпионом UFC

9 сентября на турнире Alash Pride в Астане может состоятся бой победителя гран-при лиги Багдоса Олжабая с экс-чемпионом UFC бразильцем Ренаном Барао.

Бразилец в 2012 году победив Юраю Фейбера единогласным решением завоевал титул чемпиона в легчайшем весе. Ренан провел три успешные защиты титула, после чего проиграл техническим нокаутом ТиДжей Диллашоу.

Бразилец до 2019 года выступал в UFC.

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