Багдос Олжабай проведет бой с экс-чемпионом UFC

Теги UFC MMA Ренан Барао Ти Джей Диллашоу Sports.ru - Казахстан Alash Pride Багдос Олжабай Спорт Казахстана

9 сентября на турнире Alash Pride в Астане может состоятся бой победителя гран-при лиги Багдоса Олжабая с экс-чемпионом UFC бразильцем Ренаном Барао.

Бразилец в 2012 году победив Юраю Фейбера единогласным решением завоевал титул чемпиона в легчайшем весе. Ренан провел три успешные защиты титула, после чего проиграл техническим нокаутом ТиДжей Диллашоу.

Бразилец до 2019 года выступал в UFC.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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