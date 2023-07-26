Джошуа Ван – Азату Максуму: «Если не хочешь боя – так и скажи»
Американский боец наилегчайшего веса UFC Джошуа Ван снова обратился к представителю Казахстана Азату Максуму, который ранее бросил ему вызов.
«Если ты не хочешь боя – так и скажи. Ты бросил мне вызов, я предложил тебе дату, не заставляй своих фанатов разочаровываться в тебе», – написал Ван в социальных сетях.
Напомним, 16 июля Максум одержал победу решением судей над американцем Тайсоном Нэмом на UFC Vegas 77.
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