В UFC исключили Дамира Исмагулова из рейтингов

Дамир Исмагулов был официально исключен из рейтинга легкого дивизиона организации.

В июле Исмагулов провел бой против Гранта Доусона на турнире UFC on ESPN 48 и проиграл единогласным решением судей. После этого Исмагулов был исключен из ростера бойцов промоушена.

В предыдущем выпуске рейтинга Дамир занимал 14-е место, а теперь на эту позицию поднялся Мэтт Фревола. 15-ю строчку занял новичок рейтинга Диего Феррейра.

Топ-3 легкого веса UFC составляют Чарльз Оливейра, Дастин Порье и Джастин Гэтжи. Чемпионский пояс принадлежит Исламу Махачеву.

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