Мария Агапова о тренировках с Колби Ковингтоном: «Сильно не общались – так «привет, пока, удачи в бою»

Казахстанка Мария Агапова рассказала о совместных тренировках с претендентом на титул в полусреднем весе Колби Ковингтоном:

«Он не ходит на общие классы, занимается отдельно с тренерами, поэтому я его редко видела на тренировках. В основном он приходит, все тренеры над ним столпились, и он что-то делает, особо не видно, что он делает. Сильно не общались с ним – «привет, пока, удачи в бою».

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