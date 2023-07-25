Мария Агапова о Религии: «Я верб в Бога, но поняла, что в первую очередь надо верить в себя»

Казахстанка из UFC Мария Агапова рассказала о своем отношении к Религии:

«Были моменты, когда я была религиозной, но из-за определенных моментов я вернулась в реальность и стала верить больше в себя, чем в Бога. Я следовала заповедям – помоги ближнему, прощай, но случилось то, что случилось. Я поняла, что надо в первую очередь верить в себя. В Бога верить правильно, но жертвовать собой – не стоит. Религиозность толкала меня на жертвы. Я по-прежнему верю в Бога, но фанатичности кому-то помочь, спасти, уже такого нет»

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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