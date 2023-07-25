Мария Агапова о возвращении в октагон: «Надеюсь, что подерусь до конца года»

Мария Агапова о восстановлении после операции и сроках возвращения в октагон UFC:

«Я надеюсь, что подерусь до конца года. На следующей неделе должны уже отпустить, но нога почему-то надувается, потом сама сдувается. В общем посмотрят и, надеюсь, не продлят реабилитацию. Я сейчас наладила свою жизнь, начала есть мясо, появились силы. Я не знаю, кто будет моим следующим соперником, но моя задача только выиграть»

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