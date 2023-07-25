Мария Агапова про зарплату в UFC: «У меня контракт 25 + 25, но в Америке этого не хватает»

Казахстанка Мария Агапова рассказала об условиях контракта с UFC:

«В Америке не хватает этого. У меня по контракту с UFC 25 000 + 25 000. С этого надо отдать проценты менеджерам, тренерам, плюс я с последней суммы оплатила долги. Тут все дорого, если хочешь жить отдельно нужно отдавать 2-3 тысячи минимум»

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

UFC предложили Исмагулову новый контракт

Еще один казахстанец может быть подписан в UFC