Нурбек Карабала о бое Жолдашбек – Суйонг: «Мало вероятно, что бой закончится до конца третьего раунда»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала рассказал о бое за титул лиги между Султаном Жолдашбеком и корейцем Суйонгом:

«Лично для меня это очень ожидаемый бой. Сула спорным решением выиграл у Дастана Амангельды, многие ждут их реванша. Дастан тоже будет стоять в этом карде. Суйонг -загадка последнего года, очень сильный, очень хитрый боец, который выигрывает не эмоциями, а хладнокровной кропотливой работой. Здесь выиграть тот, кто будет идти до конца. Суйонг будет стараться переводить в партер, Сула – темповый, вязкий боец, который может, как в стойке, так и в партере. Мало вероятно, что бой закончится до конца третьего раунда, поединок уйдет в поздние раунды»

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