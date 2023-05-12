Бакытжанулы о бое Чимаев – Рахмонов: «Для Шавката это будет хорошей проверкой»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Асылжан Бакытжанулы о Шавкате Рахмонове:
«Если я не ошибаюсь он сейчас входит в топ-6. Я думаю, что в топ-5 с любым соперником у него был бы очень хороший бой. Сейчас у всех на устах бой с Хамзатом Чимаевым. Я думаю, что для региона СНГ это был бы бомбический бой. Я не могу выделить фаворита в этом бою, потому что у Хамзата и борьба сильная и стойка на уровне. Поэтому для Шавката, я думаю, это будет хорошая проверка»

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