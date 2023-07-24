Веретенников о Гран-при UFL: «Кого дадут, с тем и будем драться»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Николай Веретенников Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Николай Веретенников высказался о подготовке к ближайшему бою и потенциальных оппонентах по финалу Гран-при UFL.

«В эту дату пройдут полуфиналы для всех. Кто будет драться в другой паре моего дивизиона? Честно сказать, я не особо помню всех. Сам даже не смотрел. Я думаю так: кого дадут, с тем и будем драться. Подготовка идет полным ходом, будем готовы на все 100%», — боец.

12 августа в Аризоне (США) Веретенников проведет бой с американцем Луисом Инигесом в полуфинале Гран-при американской лиги UFL.

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