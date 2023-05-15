Николай Веретенников: «По контракту еще два боя в UFL, дальше будем смотреть»

Казахстанский боец ММА Николай Веретенников рассказал о подробностях своей победы над американцем Демаркесом Джексоном в первом бою на турнире UFL:

«Я одержал победу во втором раунде. У моего соперника большой процент побед удушающими приемами, у меня был план финишировать его таким же образом. И это получилось.

Каковы дальнейшие планы? Продолжать побеждать. Очень простой план. Пока буду проводить бои в этой лиге — по контракту мне нужно сделать ещё два поединка. А дальше уже будем смотреть по ситуации».

Казахстанец был чемпионом американской организации ММА Fury, имея шанс дебютировать в UFC, но уступил в сентябре 2021 года на отборочном турнире Dana White’s Contender Series в Лас-Вегасе единогласным решением судей эквадорцу Майклу Моралесу, который в январе 2023 года провёл первый бой в UFC.

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