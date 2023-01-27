Казахстанец Веретенников подписал контракт с американской лигой UFL

Казахстанский боец ММА Николай Веретенников подписал контракт с американской лигой UFL и примет участие в Гран-при легкого веса.

Первый свой поединок в лиге он проведет 18 февраля.

Николай давно уже выступает в Америке, став обладателем титула чемпиона в лиге FURY. Так же он пытался попасть в UFC, однако проиграл свой поединок в DWCS.

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