Казахстанец Веретенников подписал контракт с американской лигой UFL
Казахстанский боец ММА Николай Веретенников подписал контракт с американской лигой UFL и примет участие в Гран-при легкого веса.
Первый свой поединок в лиге он проведет 18 февраля.
Николай давно уже выступает в Америке, став обладателем титула чемпиона в лиге FURY. Так же он пытался попасть в UFC, однако проиграл свой поединок в DWCS.
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