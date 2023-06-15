Жалгас Жумагулов о лиге NAIZA: «Рад, что у нас есть такая сильная организация»

Боец UFC Жалгас Жумагулов о казахстанской лиге NAIZA:

«Я знаю президента Naiza Нурбека Карабалу. Брат наш. Мы еще с любителей дружим и общаемся. Лига очень сильно выросла. Я рад, что у нас есть такая сильная организация. Рад, что ее начинают узнавать. Потихоньку будем повышать уровень»

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