Ангелина Лукас: «Я серьезно настроена на бой против Стумаи Муки»

Боксерша из Казахстана Ангелина Лукас рассказала о своем следующем сопернике в профи.

«25 августа в Стамбуле, у меня состоится моя первая защита титула чемпионки мира. В Казахстане в настоящее время я единственная чемпионка мира по профессиональному боксу и единственная в истории из женского профессионального бокса Казахстана, кто будет проводить защиту титула чемпионки мира. Также только я владею тремя титулами: UBO World Champion, WBC International, UBO International.

И я считаю, что это наша общая заслуга: меня, моей команды и моего народа. Казахстанский бокс — лучший в мире. И я очень горжусь поднимать флаг любимой Родины на международной арене.

Я серьезно настроена на бой против Стумаи Муки. Она дралась за титулы: WBC, WBF, UBO, PST, ABU, WBC AFRICA, ее боксерский рекорд — 7-3-0. Я настроена на победу и хочу показать наш казахстанский бокс.

Бой запланирован на 10 раундов, у меня хороший тренировочный лагерь, качественная подготовка. Это будет мой пятый профессиональный бой, и 4-й за титул! Я стремлюсь сотворить настоящую историю и стать абсолютной чемпионкой мира! Алга, Казахстан!», — написала Лукас в соцсетях.

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