Боксерша Ангелина Лукас: «Бой за титул чемпиона мира этим летом»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Ангелина Лукас Спорт Казахстана

Чемпионка WBC International из Казахстана Ангелина Лукас (4-0, 2КО) рассказала о сроках следующего боя в профессионалах.

«Бой за титул чемпиона мира этим летом. Я иду за четвертым чемпионским титулом! Сейчас я набираюсь сил, отдыхаю немного возле пальм и приступаю к тяжелой подготовке.

Снова 10 раундов войны этим летом. Меня интересуют только полноценные титулы чемпиона мира! Я буду прославлять свою любимую Родину. И везде говорить, что казахи – лучшие в мире бокса», – написала спортсменка в соцсетях.

Елеусинов подал в суд на своих менеджеров: Данияр хочет перезапустить карьеру, но с боксера требуют 500 тыс. $ неустойки

Сестра Шавката Рахмонова в шаге от контракта с UFC: нокаутировала экс-чемпионку Naiza и обратилась к Дане Уайту

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий