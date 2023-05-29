Боксерша Ангелина Лукас: «Бой за титул чемпиона мира этим летом»

Чемпионка WBC International из Казахстана Ангелина Лукас (4-0, 2КО) рассказала о сроках следующего боя в профессионалах.

«Бой за титул чемпиона мира этим летом. Я иду за четвертым чемпионским титулом! Сейчас я набираюсь сил, отдыхаю немного возле пальм и приступаю к тяжелой подготовке.

Снова 10 раундов войны этим летом. Меня интересуют только полноценные титулы чемпиона мира! Я буду прославлять свою любимую Родину. И везде говорить, что казахи – лучшие в мире бокса», – написала спортсменка в соцсетях.

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