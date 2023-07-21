Экс-Чемпион АМС Эминов о подписании контракта с NAIZA: «Эта лига по многим параметрам лучшая в СНГ»

Российский боец, чемпион лиги АМС Мухаммед Эминов (16-1) подписал контракт на несколько боев с лигой Naiza.

«Мы следили за разными лигами и поняли, что сейчас в СНГ эта лига по многим параметрам лучшая. Нам нравится матчмейкинг, организация ивентов в целом и, конечно же, бойцы моего дивизиона, с ними можно много чему научиться»,-прокомментировал Мухаммед свое подписание.

Этот боец усилит дивизион полулегкого веса лиги, считает президент Naiza Нурбек Карабала. «Мухаммед в 2020 году стал чемпионом лиги Fight Nights Global, это сильный боец с большим багажом, который покажет достойные бои на наших турнирах», -говорит Нурбек Карабала.

«Эминов выигрывал Жумана Жумабекова и Муратбая Касымбая. Думаю, будет интересно посмотреть его бои против Николая Самусева, Айбек Нурсейта и Нурбека Кабдрахманова», -отмечает матчмейкер лиги Жандарбек Кисимов.

Напомним, что в 2020 году Эминов стал чемпионом Fight Nights Global в полулёгком весе.

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