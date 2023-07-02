Исмагулов после поражения Доусону: «Не всегда все идет по нашему плану»

Дамир Исмагулов прокомментировал свое поражение Гранту Доусону на турнире UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе.

«Не всегда все идет по нашему плану», — написал боец в соцсетях.

Напомним, бой Исмагулов – Доусон прошел всю дистанцию, завершившись победой американца единогласным решением.

Президент UFC про бой Рахмонов – Гастелум: «Самый тяжелый тест в карьере Шавката»

Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой

Бенеил Дариуш про Дамира Исмагулова: «Дамир – великий боец»