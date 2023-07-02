Исмагулов после поражения Доусону: «Не всегда все идет по нашему плану»
Дамир Исмагулов прокомментировал свое поражение Гранту Доусону на турнире UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе.
«Не всегда все идет по нашему плану», — написал боец в соцсетях.
Напомним, бой Исмагулов – Доусон прошел всю дистанцию, завершившись победой американца единогласным решением.
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