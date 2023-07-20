Зайнутдинов о казахстанском теннисе: «Слежу за Бубликом. Смотрю ролики, как он матерится»
Лидер сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов рассказал о своем внимании к казахстанскому теннису:
«Слежу за Рыбакиной, смотрю результаты. За Бубликом тоже. Правда, больше смотрю ролики, как он матерится», – отметил полузащитник ЦСКА.
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