Кто из казахстанских футболистов пополнит свою коллекцию новым трофеем?

Нуралы Алип и Бахтиер Зайнутдинов поспорят за Olimpbet-Суперкубок России. Расклады на финальный матч – в аналитике самого популярного букмекера Казахстана.

«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва). 15 июля, 20:00 (время Астаны)

Формально матч за Суперкубок венчает предыдущий сезон, ведь в нем встречаются действующий чемпион и обладатель Кубка. Однако в не меньшей степени битву «Зенита» с ЦСКА можно считать прологом сезона нового, ведь всего через неделю после сражения в Казани этим командам предстоит уже играть в первом туре чемпионата РПЛ-2023/24.

Для казахстанских любителей футбола встреча за Суперкубок РФ будет интересна тем, что в ней сойдутся два сильнейших футболиста нашей национальной сборной – защитник «Зенита» Нуралы Алип и хавбек ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов.

По всем показателям клуб из Санкт-Петербурга – фаворит предстоящей битвы. Московским «армейцам» лишь минувшей весной удалось прервать безвыигрышную серию в соперничестве с «сине-бело-голубыми», которая растянулась на десять долгих матчей.

К тому же «Зенит» – действующий обладатель Суперкубка, которым неизменно владеет на протяжении трех последних сезонов. Да и вообще, согласно беспристрастной статистике, чемпион России выигрывает этот трофей намного чаще, чем обладатель Кубка страны – десять раз против четырех.

Но заранее списывать «армейцев» со счетов ни в коем случае не стоит. Во-первых, по числу взятых Суперкубков ЦСКА идет с «Зенитом» вровень – эти команды завоевывали его по семь раз. А во-вторых, последняя встреча между соперниками из двух столиц осталась как раз за москвичами.

И тем не менее эксперты Olimpbet полагают, что у клуба с берегов Невы шансы на победу в казанском матче значительно выше: П1 – 1.95, Х – 3.87, П2 – 4.03.

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