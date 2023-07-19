Веретенников проведет бой в UFL 12 мая

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Николай Веретенников Спорт Казахстана

Казахстанский боец MMA Николай Веретенников (10-4) проведет свой следующий поединок 12 августа в городе Меса (штат Аризона, США).

Соперником Веретенникова станет американец Луис Инигес (6-2). Бой полусреднего веса пройдет в рамках турнира лиги United Fight League UFL 3.

Cвой предыдущий бой Николай Веретенников провел также в UFL — 13 мая он победил сабмишеном во втором раунде американца Демаркеса Джексона (13-8).

Что касается Инигеса, то он в последний раз выходил в клетку 18 февраля и победил техническим нокаутом в первом раунде соотечественника Айви Никсона (6-4). 

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