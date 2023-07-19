Магомед Исмаилов: «Жалгас Жумагулов – зверь»

Теги MMA Магомед Исмаилов Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Магомед Исмаилов отреагировал на обращение экс-бойца UFC из Казахстана Жалгаса Жумагулова к фанатам.

«Жалгас зверь 🦁», – написал российский боец в комментариях к посту Жумагулова, в котором казахстанец заявил о желании продолжить карьеру.

В последнем поединке в UFC казахстанец проиграл Джошуа Вану раздельным решением судей. Для Жумагулова это поражение стало шестым в UFC (всего при одной победе) и третьим подряд, которое он потерпел раздельным вердиктом.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

Камару Усман о бое Рахмонов – Гастелум: «Шавкат — молодой и опасный парень, но Келвин тоже крут»

Азат Максум: «Хочу отомстить Джошуа Вану за победу над Жумагуловым»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий