Морозов про увольнение Жумагулова из UFC: «Он еще хочет драться»

Казахстанский боец Сергей Морозов рассказал о том, чем планирует заниматься его земляк и друг Жалгас Жумагулов после исключения из UFC:

«Насчёт Жалгаса мы с ним виделись разговаривали, Ин ша Аллах, только времени мало было. Вы же сами знаете, что контракт с ним не продлили. Сам как бы ещё хочет подраться, но пока определяется, где дальше будет биться ещё».

Жумагулов провёл в UFC семь поединков, в которых одержал одну победу и потерпел шесть поражений. Жалгас стал первым бойцом в промоушене, который уступил три поединка раздельным решением судей.

В последнем бою 24 июня Жалгас Жумагулов на турнире UFC on ABC 5 потерпел поражение раздельным решением судей от американского бойца Джошуа Вана.

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