Алмабаев улетел в Америку для подготовки к дебюту в UFC

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев вылетел в Америку, где продолжит подготовку к дебюту в промоушене.

Поединок Асу с Оде Осборном намечен на 5 августа. В своём первом бою в UFC Алмабаев встретится с ямайским бойцом Оде Осборном.

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