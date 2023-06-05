Эксперт о подписании Алмабаева в UFC: «Сейчас Асу на пике»

Известный российский комментатор и эксперт по спортивным единоборствам Ян Баранчук о подписании Асу Алмабаева в UFC:

«Асу Алмабаева мы прекрасно знаем по выступлениям в российских промоушенах, а также в Brave CF, где он выиграл последние 3 боя. Умный, прекрасно физически подготовленный и технически оснащённый боец с отличным кардио и борцовскими навыками. В свои 29 лет, на мой взгляд, он переходит в UFC в тот самый момент, когда это нужно. Он уже опытный и матëрый, но ещё не старый. Не будет преувеличением сказать, что сейчас Алмабаев находится на пике формы и если есть место, где он мог бы прогрессировать, это однозначно UFC. Brave CF он откровенно перерос»

Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе

«У меня есть цели в Alash Pride. Все услышите после боя». Нуржан Жолдыбай о бое в Кентау, подготовке с Кабдрахмановым и поединке Жумагулова в UFC

Красавица Фируза Шарипова: дерется в MMA между соревнованиями по боксу, а недавно чуть не попала в парламент Казахстана