Эксперт о подписании Алмабаева в UFC: «Сейчас Асу на пике»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Известный российский комментатор и эксперт по спортивным единоборствам Ян Баранчук о подписании Асу Алмабаева в UFC:

«Асу Алмабаева мы прекрасно знаем по выступлениям в российских промоушенах, а также в Brave CF, где он выиграл последние 3 боя. Умный, прекрасно физически подготовленный и технически оснащённый боец с отличным кардио и борцовскими навыками. В свои 29 лет, на мой взгляд, он переходит в UFC в тот самый момент, когда это нужно. Он уже опытный и матëрый, но ещё не старый. Не будет преувеличением сказать, что сейчас Алмабаев находится на пике формы и если есть место, где он мог бы прогрессировать, это однозначно UFC. Brave CF он откровенно перерос»

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