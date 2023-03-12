Сауль Альварес примерил казахский чапан

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес примерил казахскую национальную одежду.

Мексиканец проводит сбор с казахстанскими боксерами из команды «Suleimen Promotions». Спортсмены попросили Канело примерить чапан и поздравить главу промоутерской компании Акдрашева Ибрагима.

Ранее Канело передавал привет болельщикам из Казахстана.

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