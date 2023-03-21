Сауль Альварес: «Наурыз мейрамы құтты болсын, Қазақстан»
Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес поздравил казахстанцев с праздником Наурыз. Напомним, мексиканец проводит сбор с казахстанскими боксерами из команды «Suleimen Promotions».
«Всемирно известный боксер, абсолютный чемпион, наш друг Сауль (Канело) Альварес поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, великим днем прихода весны.
А коллектив «Suleimen Promotions», в свою очередь, по казахским традициям, подарил боксеру шапан проявив свое уважение», – заявили в «Suleimen Promotions».
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Ранее Канело примерил казахский чапан.
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