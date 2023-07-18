Азат Максум вернулся в Казахстан после дебюта в UFC

Теги Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Казахстанский боец наилегчайшего веса Азат Максум вернулся в Казахстан после дебютного боя в UFC. Спортсмена встретили в аэропорту Алматы около двухсот фанатов и работников СМИ.

Напомним, 16 июля Максум одержал победу решением судей над американцем Тайсоном Нэмом на UFC Vegas 77.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

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