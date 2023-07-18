Азат Максум вернулся в Казахстан после дебюта в UFC
Казахстанский боец наилегчайшего веса Азат Максум вернулся в Казахстан после дебютного боя в UFC. Спортсмена встретили в аэропорту Алматы около двухсот фанатов и работников СМИ.
Напомним, 16 июля Максум одержал победу решением судей над американцем Тайсоном Нэмом на UFC Vegas 77.
Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC
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