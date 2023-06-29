Сестра Шавката Рахмонова проведет бой в претендентской серии Даны Уайта
Родная сестра бойца UFC Шавката Рахмонова, Сора Рахмонова, проведет бой в претендентской серии Даны Уайта (DWCS).
Соперницей представительницы Казахстана станет Эрнеста Карецкайте из Литвы. Поединок состоится 26 сентября.
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