Сора Рахмонова про UFC: «У меня хорошая стойка, хорошая борьба, просто надо верить»

Сестра Шавката Рахмонова Сора рассказала о ближайших планах:

«Нурбек Карабала сказал, что либо в UFC, либо в Contender Series буду драться. У меня хорошая стойка, хорошая борьба, просто надо верить. Во мне течет кровь казахов. Раньше я переживала во время боев, сейчас я готова ментально к UFC»

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Сестра Шавката Рахмонова в шаге от контракта с UFC: нокаутировала экс-чемпионку Naiza и обратилась к Дане Уайту

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