Жумагулов назвал топ-5 бойцов из Казахстана
Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов составил свой рейтинг лучших бойцов Казахстана:
– Шавкат Рахмонов, потому что он делом доказывает, Сергей Морозов, Даурен Ермеков, Кайрат Ахметов, Артем Резников.
— Себя почему не стал включать?
— Зачем мне сейчас себя включать? (Улыбается.) Был бы я на победной серии, то можно было бы.
Рахмоновы пойдут по стопам Шевченко, Усмана, Бернса и других. Но есть уникальность
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