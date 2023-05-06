Жумагулов назвал топ-5 бойцов из Казахстана

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Сергей Морозов Артем Резников Даурен Ермеков Кайрат Ахметов Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов составил свой рейтинг лучших бойцов Казахстана:

– Шавкат Рахмонов, потому что он делом доказывает, Сергей Морозов, Даурен Ермеков, Кайрат Ахметов, Артем Резников.

— Себя почему не стал включать?

— Зачем мне сейчас себя включать? (Улыбается.) Был бы я на победной серии, то можно было бы.

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