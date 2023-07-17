Гойти Дазаев о бое Максум – Нэм: «Азат хорошо и грамотно выступил»

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев оценил дебют соотечественника Азата Максума в UFC.

«Да, бой Азата Максума смотрел, очень хорошо и грамотно выступил. Понравилось, как держал дистанцию, атаковал. Борцовские его навыки оценил: под конец боя очень хорошие два броска были. Молодец, я считаю. Если в такой же кондиции будет драться, думаю, еще можно ему очень хорошо выступать против сильных соперников», — отметил Дазаев.

Напомним, 16 июля Максум судейским решением победил американца Тайсона Нэма.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

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