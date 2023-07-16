Азат Максум: «Раньше Казахстан просыпался утром, чтобы увидеть Головкина. Уверен, теперь проснутся и на мои поединки»

Казахстанский боец UFC Азат Максум прокомментировал свою победу в дебютном бою в UFC над американцем Тайсоном Нэмом (21-14-1).

— Твой дебют прошел по плану?

— Да, Нэм — очень опытный боец. Мы ожидали трехраундовой войны, что в итоге и случилось. Но мы были готовы к этому. Он очень хороший боец, не так давно он был в топ-5, так что мы себе и представляли, что поединок продлится все три раунда.

— Было ли что-нибудь в бою, чем он тебя удивил?

— Да, я следил за его коронным оверхэндом справа, был начеку. Но после оверхэндов он пробивал несколько лоукиков — это меня немного удивило.

— Когда бой завершился, и судьи должны были высказать решение, был ли ты уверен в том, что ты выиграешь?

— Да, я был уверен, что поднимут мою руку. Посмотрите на его лицо — у него гематомы и рассечения — и на мое. Очевидно, что я нанес ему больше урона. Так что я был уверен, что сделал достаточно, чтобы забрать бой как минимум 2-1. Хотя я был немного удивлен, что решение было раздельным.

— Часто мы видим, что, когда проходят такие бои дебютантов, у них дома собираются целые стадионы, все смотрят, все болеют. Было ли что-то подобное у тебя в стране сегодня?

— Это не только моя победа — это победа всего казахского народа. Раньше целая страна просыпалась рано, чтобы смотреть бои Геннадия Головкина, теперь, я уверен, они проснулись рано, чтобы посмотреть и мой поединок тоже. Может, не вся страна, но много людей.

Напомним, Максум победил американца Тайсона Нэма раздельным решением судей на турнире UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

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