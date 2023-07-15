Асу Алмабаев про бой Макусум – Нэм: «Голодный спортсмен всегда побеждает сытого»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Азат Максум Спорт Казахстана

Боец UFC Асу Алмабаев поделился мнением про бой Азата Максума и Тайсона Нэма:

«Будем болеть за Максума. Азат – воспитанный парень из скромной семьи. Он один из наших братьев, кто надеется построить свой исторический путь в UFC, как и мы сами. Бой покажет, у него опытный соперник, но голодный спортсмен всегда победит сытого. Есть пословица на казахском «Голодный ребенок не играет с сытым», поэтому кому эта победа будет нужнее, тот пойдет до конца. Я верю в Азата, надеюсь только на победу»

Бой Максум – Нэм состоится 16 июля.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Гастелум: «Сомневаюсь, что у Шавката получится финишировать»

Мокаев отреагировал на заявление Максума: «Воздух не гоняй»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий