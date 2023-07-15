Асу Алмабаев про бой Макусум – Нэм: «Голодный спортсмен всегда побеждает сытого»

Боец UFC Асу Алмабаев поделился мнением про бой Азата Максума и Тайсона Нэма:

«Будем болеть за Максума. Азат – воспитанный парень из скромной семьи. Он один из наших братьев, кто надеется построить свой исторический путь в UFC, как и мы сами. Бой покажет, у него опытный соперник, но голодный спортсмен всегда победит сытого. Есть пословица на казахском «Голодный ребенок не играет с сытым», поэтому кому эта победа будет нужнее, тот пойдет до конца. Я верю в Азата, надеюсь только на победу»

Бой Максум – Нэм состоится 16 июля.

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