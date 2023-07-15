Артем Резников: «Буду следить за карьерой Азата Максума в UFC»
Боец ACA Артем Резников поделился ожиданиями от дебюта Азата Максума в UFC.
«Честно, не видел ни одного боя Азата, но буду очень болеть за него. И желаю ему только побед! В UFC буду за его карьерой следить», — сказал Резников.
Азат Максум сразится с американцем Тайсоном Нэмом 16 июня.
Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC
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