Артем Резников: «Буду следить за карьерой Азата Максума в UFC»

Боец ACA Артем Резников поделился ожиданиями от дебюта Азата Максума в UFC.

«Честно, не видел ни одного боя Азата, но буду очень болеть за него. И желаю ему только побед! В UFC буду за его карьерой следить», — сказал Резников.

Азат Максум сразится с американцем Тайсоном Нэмом 16 июня.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

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