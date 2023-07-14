Азат Максум о бое с Нэмом: «У него хороший тайминг, не скажешь, что ему 39 лет»
Казахстанский боец Азат Максум поделился мнением о сопернике по дебюту в UFC Тайсоне Нэме:
«В свободное время изучал его. У него в первую очередь хорошо поставлен удар правой руки, хороший тайминг, в основном он ждет своего момента. Он остается очень опасным для любого бойца, по его боям не скажешь, что ему 39 лет»
Их бой состоится 16 июля.
Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC
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