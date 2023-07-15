Кайрат Ахметов о подготовке Азата Максума: «Для меня это большой и важный опыт»

Боец MMA Кайрат Ахметов рассказал, что принял учасие в подготовке Азата Максума к дебютному бою на UFC Vegas 77.

«Чувствую свою ответственность за итоговый результат, так как почти все время принимал участие в подготовительном процессе. Для меня, как для начинающего тренера, это тоже большой и важный опыт. Все свои знания я стараюсь передавать подопечному, также постоянно учусь чему-то новому. Очень сильно переживаю за Азата Максума. Если не больше, то уж точно не меньше, чем он. В ночь с субботы на воскресенье будем писать историю», – отметил Ахметов.

Напомним, дебютант UFC из Казахстана Азат Максум сразится с американцем Тайсоном Нэмом 16 июня.

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