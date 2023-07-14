Кайрат Ахметов: «Я буду основным секундантом Максума в бою с Нэмом»

Боец MMA Кайрат Ахметов рассказал, что поможет казахстанцу Азату Максуму в дебютном бою в UFC.

– Я выведу Азата на предстоящий бой, также помогу ему в «углу». Мои знания точно не помешают. Команда решила, что я выступлю основным секундантом. Мы уже достаточно долго тренируемся вместе, – отметил Ахметов.

Максум сразится с американцем Тайсоном Нэмом (21-13-1) 16 июня в рамках турнира UFC Vegas 77.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

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