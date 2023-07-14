Кайрат Ахметов о бое Максум – Нэм: «Козырь американца – тяжелые удары с правой руки и правой ноги»

Боец MMA Кайрат Ахметов прокомментировал предстоящий бой Азата Максума и Тайсона Нэма на UFC Vegas 77.

– Козырь американца – тяжелые удары с правой руки и правой ноги. Он хоть и возрастной, но очень опытный боец. В предстоящем бою намечается классическое столкновение: молодость сойдется в клетке с опытом. Обыграть Нэма можно за счет скорости. Все-таки соперник возрастной. Надо брать в расчет и желание победить. Думаю, что у американца уже нет особой мотивации, а Максум – голодный волк. Он сделает все возможное и невозможное, чтобы добыть победу, – отметил Ахметов.

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