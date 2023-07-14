Сергей Морозов о дебюте Максума в UFC: «Его ждет очень сложный соперник»

Теги UFC MMA Тайсон Нэм Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Азат Максум Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов поделился мнением о бое казахстанского дебютанта лучшего промоушна мира Азата Максума (16-0) против американца Тайсона Нэма (21-13-1):

«Надеюсь, что Максум выиграет этот поединок. В этом бою его будет ждать очень сложный соперник. Тайсон Нэм — боец с именем, с репутацией нокаутера. У Азата это будет дебют в UFC — желаю ему справиться с эмоциями, чтобы он вышел сфокусированным. Надеюсь, ярко о себе заявит на весь мир. Хочу, чтобы наши ребята газовали, побеждали, громко заявляли о себе»

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