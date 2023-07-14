Усик удивил познанием о Казахстане
Казахстанский боксер тяжелой весовой категории Нурсултан Аманжолов рассказал о неожиданных знаниях украинского чемпиона мира Александра Усика о Казахстане:
«Усик – очень простой и скромный. На любую тему может разговаривать. Спрашивал, чем занимается Касым-Жомарт Токаев. Обо всем спрашивает всегда. Очень разносторонний. Спросил меня, откуда я родом, и я ответил, что с Тараза и он даже знал, что это бандитский город в прошлом. Шутит постоянно»
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