Багов ответил на вызов Резникова: «Не пытайся укусить того, кто может тебя съесть»

Боец АСА Али Багов ответил на вызов со стороны казахстанца Артема Резникова:

«Тема, не пытайся укусить того, кто может тебя съесть»

Возможно бой Резников – Багов станет первым для казахстанца по новому контракту с АСА.

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