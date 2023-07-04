Багов ответил на вызов Резникова: «Не пытайся укусить того, кто может тебя съесть»
Боец АСА Али Багов ответил на вызов со стороны казахстанца Артема Резникова:
«Тема, не пытайся укусить того, кто может тебя съесть»
Возможно бой Резников – Багов станет первым для казахстанца по новому контракту с АСА.
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