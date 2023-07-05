Президент АСА о подписании Резникова: «Он продолжит выступать в нашей организации»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников продолжит выступать в ACA. Об этом сообщил президент лиги Алексей Яценко:

«Резников получил и подписал новый контакт от ACA на четыре поединка и продолжит выступать в нашей организации».
31-летний Артём Резников занимает третью строку рейтинга легковесов ACA. Выступает в ACA с 2019 года, провёл шесть боёв в организации, пять из которых выиграл. В последнем бою в Финале Гран-при ACA он потерпел поражение от Эдуарда Вартаняна, после чего был госпитализирован, таким образом, не сумев присутствовать на пресс-конференции после турнира.

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