Шавкат Рахмонов – молодым спортсменам: «Старайтесь думать головой, быть дисциплинированными»

Средневес UFC Шавкат Рахмонов дал совет подрастающему поколению молодых спортсменов.

«Не торопитесь. Старайтесь думать головой, быть дисциплинированными. Если что-то начали делать – заканчивайте до конца. Если ты выбрал какой-то вид спорта, в моем понимании, ты не должен на половине половине пути уйти. Самое главное – не сдаваться!» – отметил Рахмонов.

Следующий бой представитель Казахстана проведет против Келвина Гастелума 16 сентября на турнире UFC в Лас-Вегасе.

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