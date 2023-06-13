Жумабеков про драки на турнире NOMAD: «Это плохо для промоушена. Надо уважать Мухамеджана»

Казахстанский боец ММА Жуман Жумабеков прокомментировал о драках во время турнира NOMAD в Алматы:

«Это очень плохо для промоушена. Надо уважать Мухамеджана, который дает парням возможность биться, зарабатывать. А за такое на него будет литься грязь. Жигиттер, хотя бы Мухамеджана уважайте»

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