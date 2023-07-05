Экс-чемпион UFC встретился с казахстанским бойцом
Известный казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов в своем инстаграме показал фотографию с экс-чемпионом UFC Камару Усманом.
Усман потерпел поражение нокаутом британскому бойцу Леону Эдвардсу и потерял свой титул чемпиона в полусреднем весе.
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