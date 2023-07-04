Асылжан Бакытжанулы о поражении в бою на голых кулаках: «Решил попробовать ради интереса»

Теги MMA RCC Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец Асылжан Бакытжанулы о своем поражении в боях на голых кулаках от Олега Фомичева в лиге RCC: 

«Решил попробовать себя в кулачке исключительно ради интереса, и не могу не поделиться своими впечатлениями. Атмосфера мощная, эмоции зашкаливали нереально. Это оказалось нечто жесткое и зрелищное. Могу даже сказать что мне всё понравилось.

Благодаря этому поединку узнал о себе много нового. Даже открыл в себе актерские способности. В общем, получил невероятный заряд энергии и мотивации. Организация была на высшем уровне.
Дальше концентрируемся на ММА. Спасибо за поддержку всем!»

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