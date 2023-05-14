Ильяс Хамзин о поражении: «Шаг назад только для разбега»

Ильяс Хамзин прокомментировал свое поражение бразильцу Магнусу Конрадо удушающим приемом:

«Вчера был не мой день, никаких оправданий, сделаю выводы и работу над ошибками. Шаг назад только для разбега»

Жанибек Алимханулы защитил титул WBO: мощно нокаутировал Батлера во втором раунде, а после боя вызвал Канело и Чарло

Есть первое золото у Казахстана на ЧМ по боксу🔥 Санжар Ташкенбай разобрал боксера из Грузии, у Бекбауова – серебро

Организаторы ЧМ по боксу прервали гимн Казахстана на церемонии награждения Санжара Ташкенбая