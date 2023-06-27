Соперник Бакытжанулы по бою в RCC Hard: «Раньше про Асылжана даже не слышал»

Соперник Асылжана Бакытжанулы по бою по кулачке в RCC Hard Олег Фомичев поделился мнением о казахстанце:

«Встретил своего оппонента, если честно раньше про него даже не слышал. Но после того, как мне назначили соперника, я посмотрел пару боев Асылжана. Крепкий парень, обученный, так что думаю, будет очень яркий бой»

Бой Фомичев – Бакытжанулы станет главным на турнире RCC Hard 2.

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